В США заявили о начале переговоров с Украиной по гарантиям безопасности

В Госдепартаменте США подтвердили информацию о том, что Вашингтон и Киев приступили к обсуждению гарантии безопасности для Украины.



— Сегодня представители Госдепартамента, Министерства обороны США и Совета национальной безопасности [Белого дома, — прим. ред.] встретились с украинскими коллегами, чтобы начать двусторонние переговоры по долгосрочным гарантиям безопасности, — говорится в сообщении американского ведомства.

Там также уточнили, что в центре внимания США будет «обеспечение Украины силами, способными защищать ее сейчас <...> и в будущем», «поддержка и повышение эффективности и прозрачности в сфере военных институтов и промышленности Украины», а также помощь в проведении «реформ, способствующих продвижению Киева на пути к его евроатлантическим устремлениям», цитирует заявление ТАСС.



В конце июля власти США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на $400 млн. Киеву должны передать снаряды для ЗРК Patriot, NASAMS, РСЗО HIMARS и других артиллерийских установок.

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Илина Хакимова