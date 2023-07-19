Финляндия отозвала согласие на работу Генконсульства России в Турку

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Финляндия отзывает согласие на работу Генконсульства России в Турку с 1 октября 2023 года. Об этом пишет RT со ссылкой на канцелярию президента страны Саули Ниинистё.

— МИД Финляндии проинформировал посла России об этом, — говорится в материале.

В начале месяца Россия объявила девять сотрудников посольства Финляндии в стране персонами нон грата. В министерстве указали, что такое решение было принято в качестве ответных мер на проводимую властями Финляндии конфронтационную антироссийскую политику.

В ответ на это финский президент в своих соцсетях написал, что его страна может закрыть российское консульство в Турку. На эту тему он пообщался с лидерами правящих партий.



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Айрат Назипов