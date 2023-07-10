В Казани временно закроют движение по улице Фатыха Карима

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани временно ограничат движение транспортных средств по улице Фатыха Карима. Как сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города, это связано с устройством приямков под горизонтально-направленное бурение для строительства трассы.

Ограничение будет действовать с 17 по 30 июля в районе дома №9 по улице Сары Садыковой.

Напомним, в Казани временно ограничили движение по улице Максима Горького. Участок в районе дома №3 будет закрыт до 30 августа в связи со строительными работами.



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Айрат Назипов