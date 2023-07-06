В Чистопольском районе Татарстана планируют расширить площадь поливаемых земель

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

Районы Татарстана страдают от засухи: в некоторых местах земля потрескалась, кукуруза высохла. Чтобы спасти посевы, работают системы орошения, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Инвестиции в закупку систем орошения в Чистопольском районе вложила холдинговая компания «Чистополье», она закупили 30 таких комплексов. В состав компании входит 13 сельхозпредприятий. Сегодня ее поля посетили раис Татарстана Рустам Минниханов и министр сельского хозяйства и продовольствия России Дмитрий Патрушев. Также они осмотрели парк современной сельхозтехники. Аграрии отмечают — инновации позволяют сокращать издержки.

Эффект от внедрения оросительных систем уже заметен, отметил исполнительный директор агрофирмы «Чистопольская» Ранис Габаутдинов:

— На сегодняшний день мы уже видим 50%-ную разницу между участком под поливом и без полива. И этот процент каждый день растет, — сказал он.

В ближайшие годы в районе планируют расширить площадь поливаемых земель с 2,5 тысячи до 10 тысяч га. Всего в районе более 100 тысяч га пашен.

Дмитрий Патрушев отметил, что по итогам прошлого года Татарстан остался лидером в стране по производству молока (свыше 2 млн тонн). Также Дмитрий Патрушев высоко оценил проводимую в республике работу с удобрениями и развитие мелиоративного комплекса.

Напомним, в Татарстане в целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности, возникшей из-за заморозков, суховеев и засухи, ввели режим чрезвычайной ситуации. Минсельхозпроду Татарстана поручено за 5 дней разработать мероприятия по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций. Режим ЧС будет действовать с 3 июля до особого распоряжения.



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Маргарита Головатенко