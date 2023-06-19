Эксперт объяснил, как получить долгосрочную шенгенскую визу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отсутствие поддельных документов, выписка из банка с большой суммой денег на счету и справка, подтверждающая наличие собственности в родной стране, повышают шансы на получение долгосрочной шенгенской визы. Об этом «Газете.Ru» рассказал специалист по оформлению виз Владимир Бондарь.

— Если при проверке консульства выяснится, что предоставленные документы, будь то брони билетов или жилья, являются поддельными, в визе будет отказано. Более того, в системе появится пометка, которая не позволит получить шенген, и в дальнейшем потребуется долгий период восстановления визовой истории, — поясняет эксперт.

В случае крупных денежных сумм также важно приложить выписки из банка с указанием переводов средств за трехмесячный период и убедиться, что баланс счета не опускается ниже 500 000 рублей на человека.

— Нигде, включая сайт консульства, это не написано. Тем не менее если выписка будет на меньшую сумму, вероятность отрицательного исхода запроса резко возрастет, — объясняет Бондарь.

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Елизавета Пуншева