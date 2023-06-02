«Троицу» передадут в Храм Христа Спасителя 4 июня
Икону Святой Троицы, написанную Андреем Рублевым, передадут в Храм Христа Спасителя 4 июня, она будет находиться там до 18 июня, сообщили в пресс-службе Московского патриархата.
Образ будет находиться под наблюдением сотрудников Третьяковской галереи при строгом контроле температурно-влажностного режима.
4 июня, в день Пятидесятницы, богослужение в Храме Христа Спасителя совершит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В мае президент России Владимир Путин принял решение передать «Троицу» Русской православной церкви. В конце мая в Третьяковской галерее указывали, что она пока не подлежит выдаче из-за своего состояния, она находилась на неотложной реставрации.
«Троица» — икона Святой Троицы, написанная Андреем Рублевым в XV веке, самое знаменитое из его произведений и одна из двух (вместе с фресками во Владимире) сохранившихся работ, которые, как считают ученые, достоверно принадлежат ему. Является одной из самых прославленных русских икон.
В 1929 году по распоряжению Народного комиссариата просвещения РСФСР «Троица» была передана в Государственную Третьяковскую галерею.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым