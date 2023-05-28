Мост между Татарстаном и Башкортостаном планируют начать реконструировать в 2026 году

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Мост в поселке Уруссу, который соединяет Татарстан и Башкортостан планируется начать реконструировать в 2026 году. Об этом ГТРК «Татарстан» сообщили в Исполкоме Ютазинского района.

В начале года мост признали аварийным — ему более 70 лет. Капитального ремонта здесь ни разу не проводили, при этом пользовались постоянно. На данный момент местным жителям приходится оставлять свои машины и пересаживаться на велосипеды или идти пешком. Он находится в казне Башкирии.

— Делить объект на два субъекта — это очень сложная процедура, долгая и нецелесообразная. Можно пробовать заключать соглашения между субъектами о совместном ремонте в случае если регионы является долевым у обеих сторон, но в данном случае — мост полностью принадлежит Башкирии. Со стороны республики, только если ходатайствовать на федеральном уровне о помощи башкирской стороне, — объяснил начальник отдела инфраструктурного развития Исполнительного комитета Ютазинского района Александр Захаров.

Местным пока предлагают альтернативу для перемещения — мост через поселок Екатериновка. Его откроют осенью, путь оттуда до ближайшего крупного города займет 20 минут.

Напомним, жители поселка Уруссу жалуются на состояние моста на границе с Башкортостаном. Его обещали реконструировать, однако работы так и не начались.

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Елизавета Пуншева