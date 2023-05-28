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Между военными Ирана и талибами* произошли столкновения на границе

14:58, 28.05.2023
Между военными Ирана и талибами* произошли столкновения на границе
Фото: wikipedia.org

В приграничных районах афганской провинции Нимроз произошли столкновения между пограничниками Ирана и участниками «Талибана»*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

Отмечается, что стороны использовали стрелковое оружие и легкую технику. Причина конфликта неизвестна. Информации и пострадавших нет.

На данный момент конфликт завершен. Обе стороны проводят расследование.

Движение «Талибан»* захватило Кабул в августе 2021 года. Талибы* заявили об окончании войны с правительственными войсками. Американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию США в Афганистане.

В декабре «Талибан»* провел первую с момента прихода к власти в Афганистане казнь.

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Елизавета Пуншева
Справка

* «Талибан» — организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. Запрещена в России.

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