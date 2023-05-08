Власти Приднестровья попросили Россию увеличить число миротворцев

Власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики просят Россию увеличить число миротворцев, об этом заявил «РИА Новости» глава представительства республики в Москве Леонид Манаков.

— Миротворцы являются основным фактором безопасности на Днестре и главным препятствием для горячих голов, которых хватает в Кишиневе и в Киеве. Пока продолжается миротворческая миссия России, Молдова скована в любых военных планах и приготовлениях против Приднестровья, — сказал он.

Манаков подчеркнул, что еще в 1995 году Россия сократила контингент до двух мотострелковых батальонов, хотя изначально их было шесть, а сейчас численность российских миротворцев не превышает 450 человек (однако по штату, установленному документами Объединенной контрольной комиссии, полагается 3 100 человек).



Фото: commons.wikimedia.org

Дипломат обратил внимание, что увеличить российский контингент юридически возможно:

— Такая опция есть, и она оправдана с точки зрения ухудшения рисков безопасности, в том числе террористической угрозы, и при этом юридически обоснована документами, принятыми в рамках деятельности ОКК, — пояснил Манаков.

По его словам, усилить миротворцев можно и за счет россиян, постоянно проживающих в Приднестровье, и власти республики не раз ходатайствовали об этом.

В феврале в МИД России обещали защитить граждан страны в Приднестровье в случае «авантюрных шагов» Киева. 1 марта начались военные сборы, организованные миротворческим контингентом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в конце марта заявлял, что Россия несет ответственность за своих граждан в Приднестровье, мандат российского миротворческого контингента полностью сохраняет свою актуальность.



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Илина Хакимова