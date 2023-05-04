В Чувашии запретят использовать беспилотники до особого распоряжения
Введенный в соседней с Татарстаном Чувашии в майские праздники запрет на использование беспилотников станет постоянным до особого распоряжения, заявил глава республики Олег Николаев:
— 18 апреля в дополнение к уже реализуемым мероприятиям по противодействию терроризму мы приняли решение запретить использование БПЛА с 1 мая. Пока на период проведения праздничных мероприятий. Мы закрепим эту норму на постоянной основе до особого распоряжения.
Он напомнил, что в Чувашии, как и в ряде других регионов, введен режим боевой готовности. В республике усиливают охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, охрану объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения.
В ночь с 2 на 3 мая Украина пыталась нанести удар по Кремлю, на него были нацелены два беспилотника. Кремль назвал действия киевского режима спланированной террористической акцией и покушением на президента России в преддверии Дня Победы.
Днем 3 мая в Москве запретили запускать беспилотные летательные аппараты. Это не относится к БПЛА, которые используют по решениям органов государственной власти.
Напомним, что в Татарстане запретили использовать беспилотники в конце ноября 2022 года. Меру ввели в целях усиления охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, безопасности объектов промышленности и транспортной инфраструктуры.
Полеты беспилотников на данный момент запрещены примерно в половине регионов России.
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