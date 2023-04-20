Десятки домов в Ново-Савиновском районе Казани на сутки останутся без воды

Фото: МУП «Водоканал»

Несколько домов в Ново-Савиновском районе Казани на сутки останутся без воды. Как объяснили в МУП «Водоканал», это связано с работами по подключению водопровода на улице Гагарина.

С 9.00 27 апреля до 9.00 28 апреля воды не будет по следующим адресам:

Короленко, 28б, 52, 52а, 54, 28б/1, 30, 30б, 54а, 54а, корп. 1, 56, 56а, 58, корп. 4, 58, корп.6, 58, корп. 41, 58, корп. 5, 58, корп. 58, 68, 58а, 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 58а, корп.1;

Я. Гашека, 7, 7, корп. 1, 7, корп. 2, 7а;

Бондаренко, 1, 3;

М. Чуйкова, 2, блоки А, Б, В, Г, Д; 4, 4, корп. 2;

Гагарина, 37а, корп. 2.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Также будет понижено давление воды по следующим адресам:

Короленко, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 46, 48, 50, 50а, 53/30, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 71, 73, 75, 77, 79/1, 81/2, 83, 85, 87, 89, 91/2, 93, 93а, 95, 97, 99, 101, 103, 107, 109, 111, 113, 36г/1, 63/1, 85а, 87а, б; 97а, 99а, 105;

Волгоградская, 22, 24, 28, 30/53, 22а, 26;

Коллективная, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 25а, 31а, 33а;

пр. Ибрагимова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23/81, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 41, 5/1, 7а, 9, корп. 1, 25, корп. 1, 43б;

Октябрьская, 1, 3, 3а, 4/14, 5, 5а, 8, 10, 12, 14/73, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 21Б, 22, 23, 23а, 24, 25 (рем.), 26, 27, 27а, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 1а, 3Б, 10а ,10г/16, 13, 13а, 16а, 16/1, 17а, 18/1, 23б, 38а;

Воровского пос., 3/18в, 7/18г, 6/18б;

Восстания, 1/79, 2/81, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12а, 13, 14/4, 15, 16, 17, 18, 18в/3, 18г/7, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 29,3/1, 3/2, 4/1, 6, корп. 1, 2; 8а, 8а, корп. 1, 8а/1, 9, 12а/1, 12а, корп. 1; 12б, 18а, 18б/1; 18б/6; 25/1, 26/1, 26/2, 27/1;

Гагарина, 2/91, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 12Б, 14, 16, 20, 20а, 22, 35, 35а, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 61, 63, 63а, 65, 67, 69, 71, 73/14, 73а, 75, 77, 77, корп. а, 77, корп. б, 79, 79а, 81/23, 8, 18, 18а , 37а корп.1; 37а корп.2; 43а, 59а, 59а/1, 59Б, 61а, 65а, 65а корп.1; 75б, 77а, 77б, 79б, 81а;

Воровского, 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 3/1, 3/2, 5, корп. 1, 5, корп. 2; 9а, 13а, 15б, в, г, д, к; 15г/1; 67а, 67а, корп.1; 67б, 83, 83а, 83б;

Голубятникова, 1, 5, 9, 11, 11а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 24, 24а, 24Б, 25/2, 26, 26а, 27, 29, 30, 33, 2, 2, корп. 1; 3, 7, 7а, 11а, корп. 1; 15а, 16а, 16б, 18, 20а, 21а, корп.1, 23а , 24а, 24б, 28, 31, 33а, 35, 35а, 35а корп.;

Я. Гашека, 1, 2/25, 3, 4, 5, 6/13, 8, 8а, 9, 10, 10а, 12, 12а;

Апастовская, 5, 7, 9, 11, 11а, 13/6, 3;

Монтажная, 1а, 3, 3а, 5;

Мусина, 69/1, 69/2, 71, 69;

М. Чуйкова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15Б, 17, 19, 23,1а, 11а, 11Б, 21в, 23а, 23а/1, 23в, 23г, 23д.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Кратковременные перебои водоснабжения возможны в СНТ им. Воровского и в поселке Дружба по улицам: Я. Гашека, Совнархозовская, Пермская, Филиальная, Монтажная, Яранская, Жилищная, Комбинатская, Транспортная, Силикатная, Звениговская, Измайловская, Полянская, Лениногорская, Билярская, Краснодарская, Семиозерская, Ключищенская,

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.

Накануне из-за аварии на сетях «Водоканала» по улице Исаева в Казани воду отключили в ряде домов по улице Восстания. Кроме того, на отсутствие воды жаловались жители домов по улицам: Фурманова, Исаева, 10-й Союзной, Гагарина, Х. Туфана.

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Айрат Назипов