Bloomberg: уход европейских трейдеров зерна усилит геополитическое влияние России

Если с российского рынка уйдут европейские трейдеры, Москва только усилит свое влияние на продовольственный сектор мировой экономики, что усилит геополитическое влияние Кремля, так как экспорт окажется под контролем государства, сообщает Bloomberg.



Уход сразу нескольких игроков с рынка изменит ландшафт мирового продовольствия: экспорт окажется под контролем России, а страны Запада потеряют свое влияние на ситуацию.

В таком случае страны-покупатели будут договариваться с российскими поставщиками напрямую, без помощи международных трейдеров.

На этой неделе Министерство сельского хозяйства России сообщило об уведомлении от канадского трейдера Viterra Limited о прекращении экспорта продукции из России с 1 июля 2023 года.

Фото: pxhere.com

Россия поддержала продление зерновой сделки на 60 дней 13 марта. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин объяснил, что решение продлить зерновую сделку только на 60 дней связано с отсутствием прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений. 18 марта представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил продление зерновой сделки. Он призвал увеличить усилия по ее исполнению и выполнять обе части договоренностей.

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Маргарита Головатенко