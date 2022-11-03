Больше половины казанцев критикуют романтику в отношениях руководителей и подчиненных

Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование среди представителей компаний и экономически активных казанцев с опытом работы и выяснил, что романтические отношения между коллегами встречают меньше критики, чем связь между руководителями и подчиненными как со стороны сотрудников, так и со стороны работодателей.

44% HR-менеджеров уверены, что служебные романами между коллегами негативно влияют на работу. А вот романтику между руководителями и подчиненными критикуют уже 63% представителей компаний.

Меньшинство опрошенных считает, что служебные романы между коллегами никак не сказываются на работе (25%). О романтических отношениях между руководителями и работниками такого же мнения придерживается еще меньше — всего 10%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Меньше всего респондентов дают позитивную оценку романам на работе — 9% (если речь о коллегах) и 6% (если речь о подчиненных и руководителях).

Практически такого же мнения придерживаются и казанцы, имеющие стаж работы. К романам между обычными коллегами отношение в целом более лояльное, чем к отношениям между начальством и подчиненными. Эксперты отметили, что чаще всего в поддержку служебных романов высказываются те, у кого есть подобный романтический опыт.

В ходе октябрьского исследования компании было выяснено, что на работе 7 из 10 жителей России используют в общении ненормативную лексику. О том, что мат используется на совещаниях в компании постоянно, заявили 15% респондентов. Об употреблении ненормативной лексики время от времени сообщила почти треть (31%) опрошенных. Больше половины рассказали, что никогда не слышали в рабочем коллективе матерных слов.

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Илина Хакимова