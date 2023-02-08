Россия закрывает на постоянной основе въезд в страну для 77 американцев

Министерство иностранных дел России заявило, что страна на постоянной основе закрывает въезд в страну для 77 американцев.



— В порядке реакции на продолжающееся расширение Вашингтоном списка российских граждан, против которых вводятся персональные санкции, въезд в Российскую Федерацию закрывается на постоянной основе для 77 американцев, — приводит заявление RT.

В этот раз на принципах взаимности в «стоп-лист» включили американских граждан, возглавляющих органы власти в штатах, ряд федеральных ведомств и компаний, причастных к поставкам вооружений неонацистскому режиму в Киеве. В основном мера затронула губернаторов американских штатов.

Фото: pixabay.com

1 февраля Минфин США ввел санкции против десяти человек и 12 компаний, которые, по мнению американских властей, связаны с Россией. В список включили граждан Латвии, Сингапура, России, Израиля, Узбекистана и Кипра.



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Маргарита Головатенко