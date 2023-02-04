В ДРКБ прошел медицинский фестиваль «Ангелы в белых халатах»

Фото: пресс-служба ДРКБ

В ДРКБ прошел медицинский фестиваль «Ангелы в белых халатах», где был организован День открытых дверей для старшеклассников казанских школ. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

В мероприятии приняли участие школьники 7, 9, 10 классов из лицея №35, лицея №116, школы №42, №81, №144 — всего 87 человек.

Специалисты ДРКБ провели для школьников экскурсию по клинике: показали отделение лучевой диагностики (рентген, КТ, МРТ, УЗИ), комнаты психологической разгрузки для пациентов, а также в конференц-зале им была продемонстрирована запись операции. Кроме того, профессиональные врачи рассказали школьникам о профессии детского доктора.

Фото: скриншот видео

Напомним, в октябре сообщалось, что Детская республиканская клиническая больница Татарстана стала лауреатом национального конкурса «Лучшие учреждения здравоохранения РФ — 2022», который ежегодно проводит НИИ социальной статистики.



За вклад в оздоровление населения почетной грамоты удостоился главврач больницы Айрат Зиатдинов.

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Максим Кокунин