В Татарстане выпускников военных кафедр призовут по частичной мобилизации

В Татарстане на службу по частичной мобилизации призовут выпускников военных учебных центров (военных кафедр) при государственных вузах, сообщил военный комиссариат республики.



Выпускников военных кафедр могут призвать, если они освоили программы военной подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин, солдат, матросов и сейчас пребывают в запасе Вооруженных Сил России имеющих военно-учетную специальность.

— Окончательное решение в каждом конкретном случае принимает призывная комиссия с учетом всех обстоятельств, отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам на основании решения призывной комиссии по мобилизации, — отметили в пресс-центре военного комиссариата республики.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане начали оказывать помощь семьям мобилизованных. Несовершеннолетние дети мобилизованных татарстанцев смогут бесплатно посещать мероприятия в учреждениях культуры, пользоваться общественным транспортом.

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Маргарита Головатенко