Российские войска за сутки уничтожили более 1,2 тысячи украинских военных

В результате разгрома ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях уничтожено за сутки более 1 200 украинских боевиков, сообщает Минобороны России.

— Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1 200 украинских военнослужащих, — говорится в сообщении ведомства.

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

На прошлой неделе в Минобороны рассказали, что на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области прямым попаданием «Искандера» уничтожен эшелон с 200 украинскими резервистами, которые следовали в зону боевых действий в Донбассе.

Также в ведомстве рассказали, что высокоточным оружием ВКС на военном аэродроме Миргород Полтавской области поражены пять боевых самолетов воздушных сил Украины. Один Су-27 и один Су-24 уничтожены. Еще два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения. Потери противника в живой силе составили до 30 человек. В Днепропетровской области в результате высокоточного удара по военному аэродрому Днепр уничтожены три самолета воздушных сил Украины.

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Максим Кокунин