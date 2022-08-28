В России за сутки потушили 70 лесных пожаров

В России за сутки потушили 70 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана.



— По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 27 августа 2022 года в России ликвидировано 70 лесных пожаров на площади 56 338 гектаров, приводит сообщение «РИА Новости».

К полуночи 28 августа в России действовали 103 лесных пожара на площади 53 593 гектара. Наибольшую площадь пожаров зафиксировали в Коми — 38 пожаров на площади 17 628 гектаров.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану сегодня сообщили, что в средней тропосфере над Татарстаном наблюдаются слабые западные потоки ветра, которые переносят частицы гари от лесных пожаров, действующих в Нижегородской области и Марий Эл:

— На метеорологических станциях эта дымка не отмечается, превышения уровня ПДК нет. К неблагоприятным или опасным погодным явлениям не относится, — объяснили в пресс-службе.

Правительство России утвердило создание комиссии по ликвидации лесных пожаров. Предполагается, что она будет координировать работу по борьбе со стихией в регионах центральной части страны. Вице-премьер России Дмитрий Григоренко поручил разработать систему данных о лесных пожарах в стране.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что порядка 90% пожаров связано с безответственным поведением людей. Также большое значение имеют погодные условия. Наиболее благоприятные для распространения пожаров — длительный период отсутствия осадков и высокие температуры. Из-за этого появляется много сухой травы на полях, а почва в лесах становится сухой.

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Маргарита Головатенко