Кабмин разработает систему данных о лесных пожарах в стране

Кабмин разработает систему данных о лесных пожарах в стране, такое поручение дал вице-премьер России Дмитрий Григоренко, сообщает RT.



— Григоренко поручил Минприроды, Рослесхозу совместно с аналитическим центром при правительстве и проектным офисом правительства в течение суток разработать информационную систему данных о лесопожарной обстановке на территории всей страны, — сказано в заявлении.

Правительство России утвердило создание комиссии по ликвидации лесных пожаров. Предполагается, что она будет координировать работу по борьбе со стихией в регионах центральной части страны.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о причинах возникновения и распространения природных пожаров в России. По его словам, порядка 90% пожаров связано с безответственным поведением людей. Также большое значение имеют погодные условия: наиболее благоприятные для распространения пожаров — длительный период отсутствия осадков и высокие температуры. Из-за этого появляется много сухой травы на полях, а почва в лесах становится сухой.

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Маргарита Головатенко