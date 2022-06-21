Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и до +24 градусов
Во вторник, 21 июня, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. Днем преимущественно без осадков, прогнозируют в Гидрометцентре республики.
Максимальная температура воздуха днем +19... +24°С. В Казани воздух прогреется до +21... +23 градусов. В Набережных Челнах прогнозируется от +19 до +23°С.
Ожидается умеренный западный ветер. Местами возможны сильные порывы — до 15—17 м/с, предупреждают синоптики.
Напомним, метеорологи не прогнозируют в Татарстане аномальной летней жары. Температура воздуха в июле будет ниже климатической нормы. Что касается августа, то в этом месяце аномального повышения температуры воздуха ждать также не стоит — среднесуточная температура может составить около +18 градусов. Зато сентябрь может удивить жаркой погодой.
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