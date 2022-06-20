Татарстанцев предупредили о сильном ветре 21 июня
В Татарстане во вторник, 21 июня, ожидается сильный западный ветер порывами 15—17 м/с, предупредили в Гидрометцентре по республике.
Ухудшение погодных условий, согласно прогнозу, ожидается с 18 часов 20 июня и продлится до 18 часов 21 июня.
Вчера татарстанцев предупредили о грозе и сильном ветре 20 июня.
Напомним, метеорологи не прогнозируют в Татарстане аномальной летней жары. Температура воздуха в июле будет ниже климатической нормы. Что касается августа, то в этом месяце аномального повышения температуры воздуха ждать также не стоит — среднесуточная температура может составить около +18 градусов. Зато сентябрь может удивить жаркой погодой.
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