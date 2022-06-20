Новости общества

06:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татарстанцев предупредили о сильном ветре 21 июня

14:09, 20.06.2022
Татарстанцев предупредили о сильном ветре 21 июня
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане во вторник, 21 июня, ожидается сильный западный ветер порывами 15—17 м/с, предупредили в Гидрометцентре по республике.

Ухудшение погодных условий, согласно прогнозу, ожидается с 18 часов 20 июня и продлится до 18 часов 21 июня.

Фото: Максим Платонов

Вчера татарстанцев предупредили о грозе и сильном ветре 20 июня.

Напомним, метеорологи не прогнозируют в Татарстане аномальной летней жары. Температура воздуха в июле будет ниже климатической нормы. Что касается августа, то в этом месяце аномального повышения температуры воздуха ждать также не стоит — среднесуточная температура может составить около +18 градусов. Зато сентябрь может удивить жаркой погодой.

Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также