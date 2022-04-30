За сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуированы почти 19 тысяч человек

Фото: кадр видео Минобороны России

За прошедшие сутки без участия Киева из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик вооруженные силы России эвакуировали в страну 18 849 человек. Среди них было 2 359 детей. Об этом сообщает ТАСС.

По словам начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева, всего с начала спецоперации были эвакуированы 1 062 692 человека, из которых 192 688 детей. За сутки российскую границу пересекли почти 2 тысячи машин, за все время — почти 137,7 тысячи автомобилей. Он также напомнил, что в регионах страны работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения.

Кроме того, с 2 марта Россия доставила на Украину больше 16,8 тонны гуманитарной помощи. Проведена 941 гуманитарная акция, в том числе за минувшие сутки — восемь в ДНР и Запорожской области. В ходе них мирному населению передали 316,8 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания и лекарств.

Фото: Максим Платонов

Накануне сообщалось, что за сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали 21 972 человека, в том числе 2 693 ребенка. Семь гуманитарных акций организовали в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях, в ходе них местные жители получили 396,8 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.

Дарья Акимова