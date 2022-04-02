Песков заявил, что Путин — это бренд России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава российского государства Владимир Путин — настоящий бренд страны. Такое мнение он выразил в интервью белорусскому каналу «Россия-24».

— У нас он пользуется совершенно уникальной поддержкой, уровень поддержки президента с начала военной операции [на Украине] существенно вырос и сейчас ушел за 80%, — передает ТАСС его слова.

Фото: ru.wikipedia.org

Песков отметил, что Путин пользуется поддержкой граждан, черпает силы из этой поддержки и принимает решительные действия.

Самые интересные моменты из интервью представителя Кремля — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина