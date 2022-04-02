Песков заявил, что Путин — это бренд России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава российского государства Владимир Путин — настоящий бренд страны. Такое мнение он выразил в интервью белорусскому каналу «Россия-24».
— У нас он пользуется совершенно уникальной поддержкой, уровень поддержки президента с начала военной операции [на Украине] существенно вырос и сейчас ушел за 80%, — передает ТАСС его слова.
Песков отметил, что Путин пользуется поддержкой граждан, черпает силы из этой поддержки и принимает решительные действия.
Самые интересные моменты из интервью представителя Кремля — в материале «Реального времени».
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