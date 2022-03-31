Правительство России решило отложить введение нулевой ставки НДС для туроператоров

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство пока решило отложить введение нулевой ставки НДС для туроператоров. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он добавил, что в правительстве продолжат работать над этой мерой. По словам вице-премьера, необходимо все взвесить, в том числе выпадающие из бюджета доходы, влияние нормы на эффективность бизнеса, так как НДС зачастую является показателем его здоровья.

Руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский считает, что обнуление НДС для туроператоров позволит сдерживать рост цен на путевки для конечного потребителя. По его словам, туроператоры оказались в совсем невыгодном положении относительно всех остальных участников рынка. При формировании турпродукта их облагают оборотным НДС в размере 20%, и у них отсутствуют возможности компенсировать этот налог от поставщиков, работающих по упрощенной схеме или платящих льготный НДС.

Фото: vk.com/gov

В середине марта представители российского турбизнеса попросили правительство и Госдуму поддержать идею отмены НДС для туроператоров. Кроме того, для внутреннего туризма остро стоит вопрос развития и строительства инфраструктуры, такой как новые объекты размещения. Из-за того, что дорожают стройматериалы и растут расходы, Уманский считает, что стоит подумать об отмене таможенных пошлин для ввоза импортных материалов.

Дарья Акимова