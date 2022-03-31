В Бердянске беженцам из Мариуполя планируют выдавать пособия и пенсии в рублях

Исполняющий обязанности мэра Бердянска Александр Сауленко рассказал, что беженцам из Мариуполя, находящимся в городе на территории детского оздоровительного лагеря, планируют выдавать социальные пособия и пенсии в рублях. Об этом сообщает RT.

По его словам, в городе планируется создание пунктов, куда люди смогут приходить с удостоверениями, подтверждающими их право получить деньги. Выдавать им будут по 10 тысяч рублей. Сауленко добавил, что в городе заблокированы национальные реестры и тормозит работа банков.

Он рассказал, что все цены в Бердянске пока в украинских гривнах. В хождении пока будут обе валюты, ценники предполагаются такие же. Сауленко отметил, что со временем в городе могут перейти на рубли.

Фото: mchs.gov.ru

24 марта в МЧС рассказали, что Россия начала выплачивать единовременно по 10 тысяч рублей пенсионерам и бюджетникам на освобожденных территориях Украины. Работа пунктов выдачи финансовой помощи уже стартовала.

Дарья Акимова