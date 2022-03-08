Евросоюз не планирует запрещать импорт российских энергоносителей

Евросоюз не будет запрещать импорт энергоносителей из России. Об этом заявил верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

— Мы не следуем за Байденом в этом вопросе, — приводит «РИА Новости» его слова.

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В ЕС считают, что на нынешнего партнера «нельзя положиться», поэтому там ищут альтернативные источники поставок газа. Москва всегда заявляла, что выполняет свои обязательства по контрактам, об этом же говорили и потребители в Европе.

Также Боррель отметил, что Украина может войти в ЕС, но это произойдет не сразу. Союз не будет подталкивать Киев к войне с Москвой.

Сегодня президент США объявил о вводе запрета на весь импорт российских нефти и газа. Он признал, что такая мера приведет к дальнейшему росту цен на топливо на американских АЗС, но пообещать делать все, чтобы минимизировать повышение стоимости.



Татьяна Леухина