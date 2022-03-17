Генпрокуратура РФ взяла под контроль реализацию антикризисных мер по поддержке бизнеса
В России будут внимательно следить за реализацией всех антикризисных мер по поддержке бизнеса. Задача находится на контроле Генпрокуратуры, сообщили в надзорном ведомстве.
В частности, прокуроры уже установили контроль за соблюдением моратория на проверки и прав хозяйствующих субъектов при продлении и оформлении в упрощенном порядке разрешительных документов, получении финансовой помощи, кредитных каникул и других мер поддержки.
Кроме того, прокурорам необходимо обеспечить поддержание нормальных условий для работы бизнеса, дальнейшую реализацию инвестиционных проектов и др. В случае обнаружения нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
Сегодня стало известно, что российские власти позволят реструктуризировать долг компаниям и гражданам, у которых есть кредиты с плавающей ставкой. Как рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, многие взяли заем в условиях умеренной инфляции и теперь оказались в затруднительном положении.
Несколько дней назад Генпрокуратура организовала проверки по предотвращению роста цен на сахар. При необходимости будет принят комплекс мер, направленный на предотвращение искусственного дефицита продукции и необоснованного завышения его стоимости.
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