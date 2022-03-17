Правительство позволит гражданам и бизнесу реструктуризировать кредиты с плавающей ставкой

Правительство России позволит реструктуризировать долг компаниям и гражданам, у которых есть кредиты с плавающей ставкой. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Многие взяли заем в условиях умеренной инфляции, и сейчас они попали в затруднительное положение, столкнулись с дефицитом ликвидности и одновременно со значительным ростом расходов по обслуживанию долга. Это создает риски для них и экономики в целом, отметил он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Для поддержки таких заемщиков в законодательство внесут ряд изменений. «Они позволят реструктуризировать долг, облегчить платежи в период, когда параллельно идет перенастройка товарных и логистических цепочек», — передает ТАСС.

Кроме того, кабмин РФ дополнительно выделит 14 млрд рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам предпринимателям.

Во вторник правительство подготовило план реагирования на антироссийские санкции. Объем его финансирования составит 1 трлн рублей. В план входят больше 100 инициатив без учета принятых и реализуемых.



Татьяна Леухина