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Кадыров рассказал о прорыве на Украине кольца, в которое попал спецназ

06:42, 17.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Кадыров рассказал о прорыве на Украине кольца, в которое попал спецназ
Фото: chechnya.gov.ru

В районе Мариуполя российские подразделения освободили спецназовцев из «бандитского кольца», в котором они находились несколько дней, сообщает RT со ссылкой на главу Чечни Рамзана Кадырова.

По словам Кадырова, противник дважды предлагал военным сдаться, но бойцы остались верны долгу и присяге. Сперва российские военные смогли прорвать кольцо в координации действий по радиосвязи с окруженными. После этого украинские войска начали отступление под огневым натиском.

«Каждого представят к государственной награде», — заключил Кадыров.

Все детали военной операции РФ на Украине — в специальном сюжете интернет-газеты.

Маргарита Головатенко
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