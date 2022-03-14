Российские военные начали передавать трофейную украинскую технику ДНР и ЛНР

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

Российские военные передают трофейную украинскую технику ЛНР и ДНР. Об этом заявили в Минобороны России.

Подразделения народной милиции Луганской и Донецкой народных республик получают трофейную технику и вооружение ВСУ, украинских националистических батальонов и батальонов территориальной обороны, которую бросили, хранили на складах или вывели из строя в ходе военной операции. Техника советского и западного производства передается после проверки ее состояния и восстановления, пишет ТАСС.

В Минобороны РФ уточнили, что вооружение будет использоваться для освобождения территории.



Согласно последним данным военного ведомства, за время проведения спецоперации на Украине российские войска вывели из строя 3 920 объектов украинской военной инфраструктуры. Все новости о ситуации на Украине — в сюжете «Реального времени».



Татьяна Леухина