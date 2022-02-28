МОК отозвал Олимпийский орден у Путина, Чернышенко и Козака

У президента России Владимира Путина, вице-премьера Дмитрия Чернышенко и заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака изымают золотые Олимпийские ордена. Такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК).

Как пояснили в МОК, решение принято на основе «исключительных обстоятельств ситуации», а также серьезных нарушений олимпийского перемирия российскими властями и др., передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов (на фото — Чернышенко)

Недавно против Путина ввели санкции США и Евросоюз. Также ограничения ввели в отношении ряда других должностных лиц. Сегодня президент РФ предложил обсудить санкции, которые «империя лжи» пытается реализовать против российского государства.

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Диана Жиленкова