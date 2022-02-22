Путин призвал власти Киева отказаться от вступления в НАТО

Президент России Владимир Путин призвал правительство Украины отказаться от вступления в НАТО. Также он заявил, что киевским властям следует придерживаться нейтралитета.

По словам лидера страны, Россия категорически против приема Украины в Североатлантический альянс, передает ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Также сегодня президент РФ заявил, что Минских соглашений больше не существует, хотя Россия была заинтересована в их реализации. По словам Путина, они были «убиты» Киевом еще задолго до признания Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

О признании Россией ДНР и ЛНР стало известно накануне. Сегодня в Верховную раду Украины внесли проект постановления о прекращении дипотношений с РФ. В Кремле такой исход назвали нежелательным.

Диана Жиленкова