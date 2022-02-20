Блинкен: США не признают вхождение Крыма в состав России и не примут схожие решения по Донбассу
Соединенные Штаты не планируют признавать вхождение Крыма в состав России и принимать какие-то схожие решения по Донбассу. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
Так он ответил на вопрос журналиста CBS о том, допускают ли США возможность признания воссоединения Крыма с РФ или каких-либо «других территорий на востоке Украины», чтобы предотвратить военный конфликт. Блинкен ответил отрицательно. Также он дал понять, что тема не подлежит обсуждению.
15 февраля Госдума на пленарном заседании проголосовала за проект постановления о необходимости признания ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Депутаты считают, что это создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз.
Документ незамедлительно направили президенту России Владимиру Путину. В Кремле заявили, что глава государства принял к сведению этот документ, однако власти понимают, что осуществление такого шага не коррелируется с Минскими соглашениями.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупреждал, что если Россия признает самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, то это будет означать выход Российского государства из Минских соглашений. После Киев обратился в Совет Безопасности ООН из-за инициативы Госдумы о признании независимости ДНР и ЛНР.
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