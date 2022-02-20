Блинкен: США не признают вхождение Крыма в состав России и не примут схожие решения по Донбассу

Соединенные Штаты не планируют признавать вхождение Крыма в состав России и принимать какие-то схожие решения по Донбассу. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Так он ответил на вопрос журналиста CBS о том, допускают ли США возможность признания воссоединения Крыма с РФ или каких-либо «других территорий на востоке Украины», чтобы предотвратить военный конфликт. Блинкен ответил отрицательно. Также он дал понять, что тема не подлежит обсуждению.

Фото: wikimedia.org

15 февраля Госдума на пленарном заседании проголосовала за проект постановления о необходимости признания ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Депутаты считают, что это создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз.

Документ незамедлительно направили президенту России Владимиру Путину. В Кремле заявили, что глава государства принял к сведению этот документ, однако власти понимают, что осуществление такого шага не коррелируется с Минскими соглашениями.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупреждал, что если Россия признает самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, то это будет означать выход Российского государства из Минских соглашений. После Киев обратился в Совет Безопасности ООН из-за инициативы Госдумы о признании независимости ДНР и ЛНР.

Татьяна Леухина