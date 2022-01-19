В Татарстане временно приостановили работу ледовой переправы через Каму

Фото: МЧС по РТ (архив)

В Татарстане временно приостановили работу ледовой переправы через реку Каму по маршруту село Покровское Елабужского района — поселок Красный

Ключ Нижнекамского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Причиной стали неблагоприятные погодные условия.

Фото: mchs.tatarstan.ru

Работу переправы ограничивали уже несколько раз. Например, недавно объекту потребовалось техническое обслуживание. Также работу переправы приостанавливали из-за перепадов температур.

Переправу ввели в эксплуатацию в начале месяца. Ее протяженность составляет 640 м, ширина проезжей части — 20 м, а расстояние между полосами — 150 м. На объекте разрешено движение транспорта массой до 3,5 тонны.

Сегодня в Татарстане ожидается ухудшение погоды — сильный ветер, метель и снежные заносы на дорогах. По прогнозам синоптиков, порывы ветра будут достигать 15—20 м/с, в столице республики — 18 м/с. При метели видимость ухудшится до 1—2 км.

Диана Жиленкова