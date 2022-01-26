Фонд защиты прав дольщиков Татарстана получил права нового застройщика ЖК «Мелодия»

Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

Фонду защиты прав дольщиков Татарстана передали права нового застройщика ЖК «Мелодия» — многоквартирного дома на улице Габишева в Казани — вместо ООО «ПИК+». Соответствующее решение принял Арбитражный суд РТ. Сообщается об этом в телеграм-канале фонда.

Фонд официально станет застройщиком объекта вместо обанкротившегося ООО «ПИК+» после регистрации перехода права аренды на земельный участок. Строительные работы планируют начать уже в первой декаде февраля.

Строительство дома началось в 2016 году. Но с 2019 года строительно-монтажные работы пошли с отставанием от графика, а в 2020 году были полностью приостановлены. Летом того же года правительство Татарстана обратилось в федеральный фонд с ходатайством инициировать процедуру банкротства недобросовестного застройщика. 8 апреля 2021 года ООО «ПИК+» признали банкротом. 29 октября наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение завершить строительство дома.

После завершения строительства ключи от своих квартир здесь получат 170 семей.

Фото: realnoevremya.ru

В ноябре 2021 года в долгострое ЖК «Мелодия» провели сплошное техническое обследование с целью определить объем строительно-монтажных работ. С заявлением о намерении стать приобретателем прав застройщика ЖК «Мелодия» Фонд защиты прав дольщиков РТ обратился в Арбитражный суд в декабре того же года.

Дарья Акимова