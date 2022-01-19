В Кремле прокомментировали проект обращения Путина о признании ДНР и ЛНР

В Кремле не видели проекта обращения депутатов к президенту России Владимиру Путину с просьбой о признании Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Не знаем (о проекте обращения — прим.ред.), — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: duma.gov.ru

Проект обращения к президенту России Владимиру Путину «О необходимости признания ДНР и ЛНР» внесли депутаты Госдумы от КПРФ. По их мнению, признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты народов республик от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к их жителям.

В сентябре прошлого года ДНР и ЛНР сообщили о планах создать единое экономическое пространство.



Татьяна Леухина