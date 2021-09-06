ДНР и ЛНР планируют создать единое экономическое пространство

Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) планируют создать единое экономическое пространство. Их главы решили «укреплять и развивать экономическое взаимодействие по ключевым двусторонним вопросам».

По итогам встречи глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника была подписана декларация. В ней стороны договорились установить между республиками отношения «стратегического партнерства в экономической, таможенной и налоговой областях».

По их замыслу, единое экономическое и таможенное пространство снимет ограничение на перемещение людей, продукции и финансов между двумя республиками. Это должно поспособствовать ускорению их развития, пишет Донецкое агентство новостей.

Фото: denis-pushilin.ru

ДНР и ЛНР намерены координировать свои усилия, обмениваться опытом и информацией в сфере экономики, таможенного и налогового регулирования. Для этого они планируют синхронизировать законодательство республик в этих сферах.

В 2019 году президент России Владимир Путин рассказал, что украинские власти сами признали легитимность властей непризнанных республик. Он рассказал, что на переговорах бывший президент Петр Порошенко настаивал на подписях лидеров ДНР и ЛНР под «Минскими соглашениями».

Татьяна Демина