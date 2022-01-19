С 1 февраля в пригородных поездах не будут принимать банковские карты к оплате

С 1 февраля 2022 года оформить билет в пути следования можно будет только за наличный расчет. Такое решение принято из-за отсутствия устойчивого интернет-соединения на полигоне обслуживания пригородной пассажирской компании «Содружество».

Банковские карты всех банков и платежных систем к оплате принимать не будут. Отказываясь оплачивать, пассажир будет считаться безбилетным, на него составят акт о наложении штрафа за безбилетный проезд.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пассажиров просят во время поездки иметь при себе наличные средства или покупать проездные документы в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Безналичная форма оплаты действует во всех пригородных кассах и билетопечатающих автоматах, сообщает пресс-служба АО «Содружество».

С 1 января в Татарстане изменились маршруты пригородных поездов Казань — Паратск и Бирюли — Паратск.



Татьяна Леухина