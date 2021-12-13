Конкурс «Мисс Вселенная» выиграла участница из Индии Харназ Сандху

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Победительницей конкурса красоты «Мисс Вселенная» стала представительница Индии Харназ Сандху, мероприятие проходило в Эйлате.



После конкурса купальников в финальную часть церемонии вышли десять участниц, пять из которых имели возможность дать ответы на вопросы жюри. Вопросы были посвящены злободневным темам. Этот этап прошли участницы из Индии, Парагвая и ЮАР. Им предстояло выступить с короткой речью — дать совет девушкам, сталкивающимся с давлением в современном мире.

Победительница призвала верить в себя и не сравнивать себя с другими, а еще думать о важных событиях в мире.

В конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. Россию представляла Ралина Арабова — обладательница титулов «Мисс Татарстан 2019» и «Вторая вице-мисс Россия 2019».

Маргарита Головатенко