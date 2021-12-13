Конкурс «Мисс Вселенная» выиграла участница из Индии Харназ Сандху
Победительницей конкурса красоты «Мисс Вселенная» стала представительница Индии Харназ Сандху, мероприятие проходило в Эйлате.
После конкурса купальников в финальную часть церемонии вышли десять участниц, пять из которых имели возможность дать ответы на вопросы жюри. Вопросы были посвящены злободневным темам. Этот этап прошли участницы из Индии, Парагвая и ЮАР. Им предстояло выступить с короткой речью — дать совет девушкам, сталкивающимся с давлением в современном мире.
Победительница призвала верить в себя и не сравнивать себя с другими, а еще думать о важных событиях в мире.
В конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. Россию представляла Ралина Арабова — обладательница титулов «Мисс Татарстан 2019» и «Вторая вице-мисс Россия 2019».
комментарии
Источник : https://realnoevremya.ru/news/234773-uchastnica-iz-indii-vyigrala-konkurs-miss-vselennaya
Прекрасно!
После конкурса купальников (бикини, С-стринги?), оказавшим разрушающее действие на сознание мужчин, победительницы выступают с речью к "девушкам, сталкивающимся с давлением в современном мире".
Не знаю, какое "давление" испытывают девушки в Индии, но в РФ девушки делают, что хотят - хотят учатся, хотят не учатся, хотят рожают, хотят не рожают, хотят выходят замуж, хотят выгоняют мужа.
Единственное, что девушкам в РФ (и в других "цивилизованных" странах) делать обязательно - это ходить по торговым центрам и салонам красоты и покупать как можно больше всевозможных товаров - начиная от силиконовых губ и кончая 25 парой туфель.
Извините за резкость.
Но девушек жалко.
Которые некультурны и необразованы в классическом смысле этих понятий.