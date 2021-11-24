Вакцина для подростков от COVID-19 будет двухкомпонентной

Вакцина от COVID-19 для подростков по итогам клинических исследований показала высокую эффективность и безопасность. Об этом заявили в Минздраве России.

Ведомство зарегистрировало вакцину от коронавируса «Спутник М», предназначенную для подростков от 12 до 17 лет.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Препарат создан на базе «Спутника V». Вакцина для подростков, также, как и для взрослых, будет двухкомпонентной. Вводить вторую дозу необходимо спустя 21 день, передает ТАСС.

Сегодня замглавы Центра им. Гамалеи Денис Логунов сообщил, что вакцина против коронавируса для подростков получила регистрацию. Среди побочных эффектов у подростков после вакцинации — лишь небольшое повышение температуры до 37,4 градуса.

Татьяна Леухина