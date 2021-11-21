Эксперт рассказал, что мешает татарскому вяленому гусю потеснить на прилавках хамон

Вяленый гусь должен стать национальным кулинарным брендом татар. Об этом говорит президент Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Республики Татарстан Зуфар Гаязов. По его мнению, процесс изготовления этого блюда надо поставить на производственный поток, как это делают при изготовлении испанского хамона.

— Наш гусь — деликатес, который должен потеснить испанские и итальянские импортные продукты, потому что он никак не уступает им по вкусовым качествам, — говорит Гаязов.

Но этому препятствуют несколько факторов. Эксперт рассказывает, что возможности производственного цикла, в том числе и финансовые, пока ограничены, и поэтому процесс продвижения гуся стопорится.

— Надо решать вопросы санитарии, сертификации. Чтобы такой гусь попал на прилавки супермаркетов Москвы, он должен иметь сертификат соответствия, — говорит Зуфар Гаязов.

Также эксперт считает, что в споре за «национальную принадлежность» вяленого гуся между Татарстаном и Башкортостаном первенство все-таки должно остаться за татарами: традиционный «гусиный кластер» находится в Муслюмовском районе, на границе с Башкирией. Поэтому, по словам Гаязова, ничего удивительного, что и соседи тоже переняли этот способ консервации гусиных тушек.

Напомним, недавно татарское национальное лакомство чак-чак стало победителем конкурса региональных брендов «Вкусы России». А за год до этого конкурс выиграл как раз вяленый гусь.

Людмила Губаева