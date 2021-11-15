В Татарстане отремонтировали участок дороги Казань — Шемордан

В Тюлячинском районе Татарстана завершился ремонт участка дороги Казань — Шемордан в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работы провели на участке с 82 км по 83,4 км. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Так, рабочие выполнили фрезерование асфальтобетонного покрытия, уложили выравнивающий слой из пористой мелкозернистой асфальтобетонной смеси и верхний слой из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-8. Кроме того, укреплены обочины с обеих сторон, нанесена дорожная разметка и др.

Фото: Максим Платонов (архив)

Региональная автомобильная дорога соединяет Сабинский, Тюлячинский и Пестречинский районы республики с Казанью.

Неделю назад сообщалось, что в столице Татарстана в текущем году отремонтировали 145 городских улиц, 22 дороги в 13 поселках, а также подъездные дороги к шести садовым обществам и др. Общая площадь отремонтированных и построенных дорог составила 2 млн кв. м.

Диана Жиленкова