В Совфеде рассказали о значимости «Северного потока — 2» для Европы

Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, прокомментировала слова премьер-министра германской федеральной земли Бавария Маркуса Зёдера о том, что «Северный поток — 2» нужно ввести в эксплуатацию как можно скорее.

Подобное заявление актуально не только для Германии.

— Европейцы четко осознают значимость газопровода «Северный поток — 2» для всей Европы, ведь зима близко, а цены на газ кусаются, — приводит RT ее слова.

Фото: gazprom.ru

Россия — надежный партнер, готовый исполнить все свои обязательства. Для ввода в эксплуатацию газопровода должен закончиться процесс сертификации оператора «Северного потока — 2».

Ранее глава энергетического комитета Бундестага Клаус Эрнст и депутат германского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте заявил, что процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» может не завершиться до начала 2022 года.



Татьяна Леухина