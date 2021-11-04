Сертификация «Северного потока — 2» может не завершиться до конца года
Процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» может не завершиться до начала 2022 года, сообщили глава энергетического комитета Бундестага Клаус Эрнст и депутат германского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте.
Во-первых, сетевое агентство ФРГ должно до января изучить сертификацию трубопровода, а во-вторых, у Еврокомиссии есть еще четыре месяца на оглашение вердикта.
Нольте отметил, что проверка Еврокомиссии, которая последует дальше, еще более проблематична, сообщают «Известия».
Представитель Минэкономики Германии Беате Барон заявила, что дата окончания процедуры сертификации оператора «Северного потока — 2» пока не известна.
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