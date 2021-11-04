Сертификация «Северного потока — 2» может не завершиться до конца года

Процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» может не завершиться до начала 2022 года, сообщили глава энергетического комитета Бундестага Клаус Эрнст и депутат германского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте.



Во-первых, сетевое агентство ФРГ должно до января изучить сертификацию трубопровода, а во-вторых, у Еврокомиссии есть еще четыре месяца на оглашение вердикта.

Фото: gazprom.ru

Нольте отметил, что проверка Еврокомиссии, которая последует дальше, еще более проблематична, сообщают «Известия».

Представитель Минэкономики Германии Беате Барон заявила, что дата окончания процедуры сертификации оператора «Северного потока — 2» пока не известна.

Маргарита Головатенко