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Правительство ФРГ отвергает подозрения в несоблюдении Россией контрактов на поставки газа

20:29, 14.10.2021
Правительство ФРГ отвергает подозрения в несоблюдении Россией контрактов на поставки газа
Фото: realnoevremya.ru

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст подтвердил, что у немецкого правительства нет претензий к Москве по поводу поставок газа, сообщает ТАСС.

— У правительства ФРГ нет сведений о несоблюдении российскими поставщиками энергоресурсов своих контрактных обязательств, — признали в Берлине.

Фото: realnoevremya.ru

По словам Эрнста, ранее он направил в кабмин Германии запрос о том «есть ли признаки, что причиной повышения цен на газ является несоблюдение российскими поставщиками энергоресурсов своих обязательств в рамках действующих контрактов».

Россия может выйти на рекордный объем поставок газа на глобальный рынок по итогам 2021 года. Для этого имеются все предпосылки. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин.

Алексей Нечаев
Общество

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