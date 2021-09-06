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В Челнах в одной из школ избежали работы в три смены

11:13, 06.09.2021
В Челнах в одной из школ избежали работы в три смены
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережных Челнах школа №39 не будет работать в три смены благодаря строительству гимназии №14 в Замелекесье. Об этом заявил мэр автограда Наиль Магдеев на деловом понедельнике в мэрии.

— Если бы мы не построили гимназию №14 в Замелекесье, то в соседней школе №39 в этом году было бы 17 первых классов и дети бы учились в три смены, — приводят «Челнинские известия» его слова.

Магдеев обратил внимание на то, что в образовательных учреждениях города заполняемость учениками неравномерная. В активно строящихся микрорайонах — Замелекесье, 69 микрорайон, район «Притяжение» — необходимо возводить школы. Этим территориям уделят особое внимание при строительстве новых учебных заведений, сообщается на сайте мэрии города.

1 сентября в Набережных Челнах открылась полилингвальная гимназия «Адымнар».

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