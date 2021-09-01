Утром в Набережных Челнах перевернулась «Лада Ларгус»

Фото: кадр видео

В Набережных Челнах утром в результате столкновения с автомобилем Volkswagen перевернулся автомобиль «Лада Ларгус». Об этом сообщили в соцсетях.

ДТП произошло на перекрестке улицы Вахитова и проспекта Сююмбике. На кадрах опубликованного видео видно, что у иномарки пострадал перед, а отечественная легковушка полностью перевернулась посреди проезжей части.

О возможных пострадавших не сообщается. Выясняются подробности происшествия.

В Казани 31 августа произошло две аварии с пострадавшими — два наезда на пешехода. Еще 134 аварии привели к материальному ущербу.

Ольга Плешкова