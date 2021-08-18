Решение о замене бумажного паспорта смарт-картой в России примут до конца этого года

Фото: пресс-служба МВД по РФ

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ может принять решение о замене бумажного паспорта смарт-картой к концу 2021 года. Об этом в среду сообщил глава министерства Максут Шадаев в интервью телеканалу «Россия-24».

Он указал на необходимость замены бумажного паспорта на более современный формат. А смарт-карта — более удобный форм-фактор для хранения всех необходимых данных.

— У нас стоит задача дать возможность иметь еще копию цифрового паспорта, которую можно в виде QR-кода показать на телефоне, — рассказал он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце июля вышло постановление правительства, согласно которому отметки в паспортах о регистрации и расторжении брака, а еще о детях будут ставиться по желанию граждан.



Ранее сообщалось, что внедрять электронные паспорта в России планируется не позднее июля 2023 года. При этом для жителей Москвы услуга по их оформлению и получению станет доступна уже с 1 декабря текущего года. При оформлении электронных паспортов (пластиковой карточки, содержащей электронный носитель информации (ПЭН)) не предусмотрено приоритетного порядка его получения. Их выдача будет производиться на добровольной основе гражданам России, достигшим 14 лет, рассказывали в МВД.

