Отметки о регистрации брака и детях будут ставить в паспорте по желанию

Отметки в паспортах о регистрации и расторжении брака, а еще о детях будут ставиться по желанию граждан, следует из постановления правительства.



В паспорте обязательно будут ставиться отметки о регистрации по месту жительства, снятии его с регистрационного учета и об отношении к воинской обязанности граждан старше 18 лет.

Отметки о ранее выданных паспортах, выданных действенных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ за границей, группе крови и резус-факторе, об идентификационном номере налогоплательщика тоже будут ставиться по желанию гражданина.

Услуги по регистрации по месту жительства и месту пребывания переведут в электронный формат, что значительно упростит саму процедуру. Теперь тем, кто подал заявление о регистрации через портал госуслуг, нужно будет посетить регистрирующий орган всего один раз. После обработки запроса гражданину останется только проставить отметку о регистрации в паспорт.

Маргарита Головатенко