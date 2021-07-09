Прайс на услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов к допвыборам депутатов Госсовета РТ на «Радио Болгар» и «Татарстан — Новый Век»

Интернет-газета «Реальное время» публикует прайс АО «ТРК «Новый Век» на оказание услуг в период проведения предвыборной агитации по дополнительным выборам депутатов Государственного совета Республики Татарстан VI созыва по Азинскому одномандатному избирательному округу №15 и по Студенческому одномандатному избирательному округу №24, которые пройдут в Единый день голосования в Татарстане 19 сентября 2021 года.

Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов в радиопрограмме «Радио Болгар (Болгар радиосы)» радиоканала «Радио «Татарстан — Новый Век».

Наименование услуги Ед. измерения Стоимость за услугу (руб.), вкл. НДС (20%) Производство агитационных аудиоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата): — выступление кандидата в записи «Гость в студии» (согласно жеребьевке), заказная программа 1 мин./1 сек. 2 130,00 / 35,50 — простой информационный аудиоролик с музыкальной подложкой 1 сек. 210,00 — сложный информационный аудиоролик с музыкальной подложкой и звуковыми эффектами 1 сек. 260,00 — перемонтаж /перевод ролика на тат. или рус. язык 1 работа 2 265,00 Трансляция агитационных аудиоматериалов (в период с 21.08.2021 г. до 00:00 часов 17.09.2021г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата): Программа, выступление 1 мин./1 сек. 1 965,00 / 32,75 Аудиоролик по индивидуальному медиаплану (согласно жеребьевке): — с 06:00 до 07:00, с 09:30 до 11:00, с 14:00 до 17:00, с 21:00 до 24:00. 1 сек. 100,00* — с 07:01 до 09:29, с 11:01 до 13:59, с 17:01 до 20:59. 1 сек. 110,00*

Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени (согласно жеребьевке) оценивается:

— 1 мин./1сек. — 1 637,50 руб./27,29 руб. (НДС не облагается).

* Возможно смещение рекламного блока в пределах 15 мин.

420015, РТ, Казань, ул. М. Горького, 15, радио «БОЛГАР РАДИОСЫ»,

Коммерческий департамент, отдел продаж радио

Тел.: (843) 570-50-95 (многоканальный)

Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов на телеканале «Телевидение «Татарстан — Новый Век».

Наименование услуги Ед. измерения Стоимость за услугу (руб.), вкл. НДС (20%) Производство агитационных видеоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата): — выступление кандидата в записи «Гость в студии» (согласно жеребьевке) / заказной фильм / заказная программа 1 мин./1 сек. 42 000,00/700,00 — видеооткрытка статичная до 15 сек. 8 950,00 — видеооткрытка динамичная до 30 сек. 14 440,00 — функциональный видеоролик из материалов Заказчика до 30 сек. 25 900,00 — функциональный видеоролик с выездом в пределах г. Казани до 30 сек. 33 160,00 — сложный перемонтаж видеоматериалов 1 мин. 7 120,00 — простой перемонтаж видеоматериалов (замена звукоряда, перевод на татарский язык) 1 мин. 4 720,00 — запись готового материала на СD, DVD до 15 мин. 4 100,00 Трансляция агитационных видеоматериалов (в период с 21.08.2021г. до 00:00 часов 17.09.2021г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата): — программа / фильм / выступление в записи 1 мин./1 сек. 30 000,00/500,00 — видеоролик по индивидуальному плану (согласно жеребьевке): — с 05:00 до 7:59, с 10:01 до 17:29 1 сек. 268,00* — с 8:00 до 10:00, с 17:30 до 23:00 1 сек. 392,00* — с 23:01 до 00:30 1 сек. 182,00*

Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени (согласно жеребьевке) оценивается:

— 1 мин./1сек. — 25 000,00 руб./416,67 руб. (НДС не облагается).

*Возможно смещение рекламного блока в пределах 30 мин.

420095, РТ. Казань, ул. Ш. Усманова, 9, АО «ТРК «Новый Век»

Коммерческий департамент, отдел продаж ТВ

Тел.: (843) 5-705-100 (многоканальный)