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Прайс на услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов к допвыборам депутатов Госсовета РТ на «Радио Болгар» и «Татарстан — Новый Век»

10:30, 09.07.2021

Интернет-газета «Реальное время» публикует прайс АО «ТРК «Новый Век» на оказание услуг в период проведения предвыборной агитации по дополнительным выборам депутатов Государственного совета Республики Татарстан VI созыва по Азинскому одномандатному избирательному округу №15 и по Студенческому одномандатному избирательному округу №24, которые пройдут в Единый день голосования в Татарстане 19 сентября 2021 года.

Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов в радиопрограмме «Радио Болгар (Болгар радиосы)» радиоканала «Радио «Татарстан — Новый Век».

Наименование услуги

Ед. измерения

Стоимость за услугу (руб.),

вкл. НДС (20%)

Производство агитационных аудиоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):

— выступление кандидата в записи «Гость в студии»

(согласно жеребьевке), заказная программа

1 мин./1 сек.

2 130,00 / 35,50

— простой информационный аудиоролик с музыкальной подложкой

1 сек.

210,00

— сложный информационный аудиоролик с музыкальной подложкой и звуковыми эффектами

1 сек.

260,00

— перемонтаж /перевод ролика на тат. или рус. язык

1 работа

2 265,00

Трансляция агитационных аудиоматериалов (в период с 21.08.2021 г. до 00:00 часов 17.09.2021г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):

Программа, выступление

1 мин./1 сек.

1 965,00 / 32,75

Аудиоролик по индивидуальному медиаплану

(согласно жеребьевке):

— с 06:00 до 07:00, с 09:30 до 11:00, с 14:00 до 17:00, с 21:00 до 24:00.

1 сек.

100,00*

— с 07:01 до 09:29, с 11:01 до 13:59, с 17:01 до 20:59.

1 сек.

110,00*

Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени (согласно жеребьевке) оценивается:

— 1 мин./1сек. — 1 637,50 руб./27,29 руб. (НДС не облагается).

* Возможно смещение рекламного блока в пределах 15 мин.

420015, РТ, Казань, ул. М. Горького, 15, радио «БОЛГАР РАДИОСЫ»,

Коммерческий департамент, отдел продаж радио

Тел.: (843) 570-50-95 (многоканальный)

Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов на телеканале «Телевидение «Татарстан — Новый Век».

Наименование услуги

Ед. измерения

Стоимость за услугу (руб.),

вкл. НДС (20%)

Производство агитационных видеоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):

— выступление кандидата в записи «Гость в студии» (согласно жеребьевке) / заказной фильм / заказная программа

1 мин./1 сек.

42 000,00/700,00

— видеооткрытка статичная

до 15 сек.

8 950,00

— видеооткрытка динамичная

до 30 сек.

14 440,00

— функциональный видеоролик из материалов Заказчика

до 30 сек.

25 900,00

— функциональный видеоролик с выездом в пределах

г. Казани

до 30 сек.

33 160,00

— сложный перемонтаж видеоматериалов

1 мин.

7 120,00

— простой перемонтаж видеоматериалов (замена звукоряда, перевод на татарский язык)

1 мин.

4 720,00

— запись готового материала на СD, DVD

до 15 мин.

4 100,00

Трансляция агитационных видеоматериалов (в период с 21.08.2021г. до 00:00 часов 17.09.2021г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):

— программа / фильм / выступление в записи

1 мин./1 сек.

30 000,00/500,00

— видеоролик по индивидуальному плану

(согласно жеребьевке):

— с 05:00 до 7:59, с 10:01 до 17:29

1 сек.

268,00*

— с 8:00 до 10:00, с 17:30 до 23:00

1 сек.

392,00*

— с 23:01 до 00:30

1 сек.

182,00*

Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени (согласно жеребьевке) оценивается:

— 1 мин./1сек. — 25 000,00 руб./416,67 руб. (НДС не облагается).

*Возможно смещение рекламного блока в пределах 30 мин.

420095, РТ. Казань, ул. Ш. Усманова, 9, АО «ТРК «Новый Век»

Коммерческий департамент, отдел продаж ТВ

Тел.: (843) 5-705-100 (многоканальный)

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