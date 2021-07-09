Прайс на услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов к допвыборам депутатов Госсовета РТ на «Радио Болгар» и «Татарстан — Новый Век»
Интернет-газета «Реальное время» публикует прайс АО «ТРК «Новый Век» на оказание услуг в период проведения предвыборной агитации по дополнительным выборам депутатов Государственного совета Республики Татарстан VI созыва по Азинскому одномандатному избирательному округу №15 и по Студенческому одномандатному избирательному округу №24, которые пройдут в Единый день голосования в Татарстане 19 сентября 2021 года.
Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов в радиопрограмме «Радио Болгар (Болгар радиосы)» радиоканала «Радио «Татарстан — Новый Век».
|
Наименование услуги
|
Ед. измерения
|
Стоимость за услугу (руб.),
вкл. НДС (20%)
|
Производство агитационных аудиоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):
|
— выступление кандидата в записи «Гость в студии»
(согласно жеребьевке), заказная программа
|
1 мин./1 сек.
|
2 130,00 / 35,50
|
— простой информационный аудиоролик с музыкальной подложкой
|
1 сек.
|
210,00
|
— сложный информационный аудиоролик с музыкальной подложкой и звуковыми эффектами
|
1 сек.
|
260,00
|
— перемонтаж /перевод ролика на тат. или рус. язык
|
1 работа
|
2 265,00
|
Трансляция агитационных аудиоматериалов (в период с 21.08.2021 г. до 00:00 часов 17.09.2021г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):
|
Программа, выступление
|
1 мин./1 сек.
|
1 965,00 / 32,75
|
Аудиоролик по индивидуальному медиаплану
(согласно жеребьевке):
|
— с 06:00 до 07:00, с 09:30 до 11:00, с 14:00 до 17:00, с 21:00 до 24:00.
|
1 сек.
|
100,00*
|
— с 07:01 до 09:29, с 11:01 до 13:59, с 17:01 до 20:59.
|
1 сек.
|
110,00*
Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени (согласно жеребьевке) оценивается:
— 1 мин./1сек. — 1 637,50 руб./27,29 руб. (НДС не облагается).
* Возможно смещение рекламного блока в пределах 15 мин.
420015, РТ, Казань, ул. М. Горького, 15, радио «БОЛГАР РАДИОСЫ»,
Коммерческий департамент, отдел продаж радио
Тел.: (843) 570-50-95 (многоканальный)
Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов на телеканале «Телевидение «Татарстан — Новый Век».
|
Наименование услуги
|
Ед. измерения
|
Стоимость за услугу (руб.),
вкл. НДС (20%)
|
Производство агитационных видеоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):
|
— выступление кандидата в записи «Гость в студии» (согласно жеребьевке) / заказной фильм / заказная программа
|
1 мин./1 сек.
|
42 000,00/700,00
|
— видеооткрытка статичная
|
до 15 сек.
|
8 950,00
|
— видеооткрытка динамичная
|
до 30 сек.
|
14 440,00
|
— функциональный видеоролик из материалов Заказчика
|
до 30 сек.
|
25 900,00
|
— функциональный видеоролик с выездом в пределах
г. Казани
|
до 30 сек.
|
33 160,00
|
— сложный перемонтаж видеоматериалов
|
1 мин.
|
7 120,00
|
— простой перемонтаж видеоматериалов (замена звукоряда, перевод на татарский язык)
|
1 мин.
|
4 720,00
|
— запись готового материала на СD, DVD
|
до 15 мин.
|
4 100,00
|
Трансляция агитационных видеоматериалов (в период с 21.08.2021г. до 00:00 часов 17.09.2021г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):
|
— программа / фильм / выступление в записи
|
1 мин./1 сек.
|
30 000,00/500,00
|
— видеоролик по индивидуальному плану
(согласно жеребьевке):
|
— с 05:00 до 7:59, с 10:01 до 17:29
|
1 сек.
|
268,00*
|
— с 8:00 до 10:00, с 17:30 до 23:00
|
1 сек.
|
392,00*
|
— с 23:01 до 00:30
|
1 сек.
|
182,00*
Безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени (согласно жеребьевке) оценивается:
— 1 мин./1сек. — 25 000,00 руб./416,67 руб. (НДС не облагается).
*Возможно смещение рекламного блока в пределах 30 мин.
420095, РТ. Казань, ул. Ш. Усманова, 9, АО «ТРК «Новый Век»
Коммерческий департамент, отдел продаж ТВ
Тел.: (843) 5-705-100 (многоканальный)
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